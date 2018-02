La visita de Kichi

Puede ser un gran día. Hoy se reúnen en Sevilla la presidenta de la Junta, Susana Díaz, y el alcalde de Cádiz, José María González, que la visita en el Palacio de San Telmo. Esta reunión (la segunda, tras la de febrero de 2017) adquiere un carácter como diplomático. Igual que Susana recibió al ministro principal de Gibraltar, Fabián Picardo, recibe al alcalde del cantón de Cádiz. Por lo que entonces podemos hablar del lado más institucional del compañero Kichi, que también acude a donde debe acudir, y no sólo va dando paseos con su mochila y la libreta para apuntar lo que le digan los vecinos, como proclamó desde el principio. El alcalde, metido en su personaje, también es capaz de cerrar acuerdos con el rector de la Universidad, o recibir al comandante del Juan Sebastián de Elcano, su barco preferido.

Las reuniones de la presidenta de la Junta de Andalucía y el alcalde de Cádiz han adquirido unas características solemnes, que las equiparan a las cumbres bilaterales. Una vez al año se ven las caras y cierran algunos acuerdos que ya estaban cerrados, pero nunca se abrieron. Por ejemplo, el año pasado avanzaron para construir la Ciudad de la Justicia, en la que todavía no se ha visto a ningún obrero de la construcción con pico y pala. Este año seguirán avanzando, pero lo del obrero es más difícil.

Dirán: ¿y el carril bici qué? Bueno, es que el carril bici ya lo había acordado la alcaldesa Teófila Martínez con una consejera de Fomento que tuvo Izquierda Unida, que se llamaba Elena Cortés, nombrada por Griñán precisamente. Pero es cierto que las obras han empezado con González en la Alcaldía, Díaz en la Junta, Martín Vila (otro de IU) de concejal de Urbanismo y López Gil de viceconsejero con Jiménez Barrios. La política da muchas vueltas.

El alcalde, después de recibir a Susana Díaz el año pasado, declaró: "Me ha sorprendido de forma grata". ¿Qué esperaba? Igual le había dado los informes Teresa Rodríguez, que no piensa lo mismo, o no se le nota, o disimula, porque está discutiendo siempre con la presidenta. A pesar de los buenos modales, todavía nadie ha puesto la primera piedra del Hospital de Puntales, ni el tranvía de Chiclana ha llegado a Cádiz por la vía del tren, la misma por la que vienen varios Cercanías todos los días desde San Fernando, los Puertos y Jerez. ¿Y el hotel del Tiempo Libre como va?

Lo bueno es que la foto del Kichi más institucional será bonita, y algún acuerdo se cerrará. Lo malo es que después se apunta y se recuerda, y el Museo del Carnaval ya lo ha enseñado antes de pagarlo, y la gente se lo ha creído, y nadie sabe cómo ha sido.