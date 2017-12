Llevo meses detrás de la directora de Radio Cádiz para que traiga el programa La Vida Moderna, lo mejor del momento con diferencia. Ni Francino, ni Herrera, ni Barceló ni Garrido ni nada. Lo que hacen David Broncano, Quequé e Ignatius Farray es lo más de lo más. Un humor corrosivo, irreverente, iconoclasta y sin límites conocidos que la emisora líder en España tiene la osadía de emitir todas las noches. Un amigo (¡y mi hija!) ya me advirtió de que yo salía reflejado en el personaje El Rancius "el youtuber que no entiende a los youtubers", que incluso ha dado lugar a un rap : con la hipoteca se te cura el comunismo. Pero lo mejor de lo mejor es la invención del sudapollismo. Sin saberlo han sintonizado con la esencia fundamental del ser gaditano: el escepticismo cáustico , vitriólico, sin barreras, sin vergüenza. Eso que se dice en la ciudad cuando se ve a un fanático: ese no es de Cádiz. El sudapollismo es darle nombre a lo que durante siglos se ha venido practicando en Cádiz.

Desconozco cómo le va al programa en el Estudio General de Medios, si tiene buena o mala audiencia, si es líder o no. Antes de La Vida Moderna ponían ese programa donde una locutora con voz meliflua escuchaba las pamplinas que contaban los insomnes aburridos. Lo han debido retrasar porque se le ha encontrado hueco al humor salvaje. Obviamente a las horas que se emite yo llevo tiempo con la boca llena de moscas pero está ese magnífico invento que es el podcast donde se puede escuchar las barbaridades contra Cristiano Ronaldo de Farray o sobre Echenique ("eres un máquina" le dicen y el dirigente de Podemos les sigue el juego). Espero que vengan algún día y le devuelvan el sentido del humor más radical a la ciudad del escepticismo que ha entrado en tal decadencia que cada vez se practica menos el sudapollismo, con lo bonito que es pasar de himnos, de banderas, de ideologías, de patrias y de creencias. Aplicar el sudapollismo por igual a la estelada, la española, la republicana, la andaluza, la arcoiris , la amarilla y azul y al pendón de la ciudad. Que te dé igual cualquier himno, sea la Marcha Real, el Himno de Riego, el Andaluces Levantaos, el Me han dicho que el amarillo , el Vaporcito y el Con permiso buenas tardes. Que no tengas más himno que el ruido del levante y las sirenas de los barcos cuando salen del muelle ni más bandera que la ropa tendida en las azoteas. Eso es la esencia sudapollística de Cádiz y lo demás es fanatismo, sea liberal, sea anticapitalista o sea de la indisoluble unidad de la patria.