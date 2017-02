El verdadero abrazo

Sigo un reality en el que los protagonistas viven durante una semana como en una década del siglo pasado. Así de simple, uno entiende el trabajo deslomador, por ejemplo, de las doncellas de cocina; e incluso comprende que, con la llegada de la IWW, entendieran la incorporación en puestos de trabajo en fábricas y granjas como una liberación. En esa línea, el movimiento sufragista también fue una válvula de oxígeno para las mujeres que tenían la suerte de languidecer en la salita - "la verdad, qué ganas de salir de aquí y apedrear un par de ventanas", llega a decir una de las hijas en el programa-. Y no eran pocas, comentan, las que se hacían vegetarianas como curiosa forma de reacción política. Una opción que hoy día casi tiene más sentido que entonces, dada nuestra voracidad. Abrazar el apio por conciencia ecológica, no crean que no me lo planteo. Ocurre que el 5J también me abraza a mí. Hasta el desmayo.