Un verano muy festero

Eso del carácter festero de esta ciudad trae a veces consecuencias disparatadas. Se avecina un verano en el que las tres 'C' del gaditano (Cádiz CF, Capilleo y Carnaval) pueden converger y no precisamente, en algún caso, en armonía. El Carnaval de Verano se proyecta el mismo día con una salida extraodinaria del Santo Entierro, como ya ocurriera el año pasado con la Vera-Cruz. Pero esto no es nada comparado con la posible coincidencia entre la magna mariana y un hipotético ascenso del equipo amarillo. Sería un problema de seguridad que ambas fiestas convivieran. No me imagino yo el autobús del Cádiz mecido subiendo Novena ni una levantá brusca de unos cargadores tras escuchar un gol. En cualquier caso, y con todos los respetos, el Carnaval y la Semana Santa son los intrusos y los desubicados en fechas estivales. Un ascenso del Cádiz siempre, o casi, cae a finales de junio. De toda la vida.