No vale todo

Imagen para el recuerdo la de una inmensa familia o grupo de amigos que hace algunas noches instalaba en plena Plaza de Mina, junto a uno de sus bancos, un asentamiento nonaino con sillitas de playa como lugar de descanso y no menos de tres o cuatro neveritas de playa como eventuales mesas para deglutir una sabrosa pizza. Imagen para el recuerdo. Para mí y para los muchos turistas que pasaban a la vez que yo por esta céntrica plaza gaditana. Creen que todo vale y cualquiera dice lo contrario. Ya dicen que en el nuevo paseíto creado a la sombra del segundo puente son ya demasiado asiduas las familias jugando al bingo en plena calle mezclándose con los visitantes que estos días pasean por nuestras calles. Habrá quien diga que esto es Cádiz y aquí hay que... Y no lo dudo: Cádiz es Cádiz y al que le guste bien y al que no... A lo mejor habrá que buscar ese "a mitad de camino" con el que siempre queda uno bien.