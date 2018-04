Los tumba proyectos

Qué fácil profesión la del tumba proyectos. En Cádiz haylos y muchos. Siempre los llamaron derrotistas pero ahora se disfrazan de gaditanísimos y se dedican a buscarle los tres pies al gato hasta conseguir que el gato se muera por inanición. Pero aquí no tienen mérito. No suelen ser grandes investigadores que andan rastreando entre líneas hasta conseguir ese dato o esa fecha que mande al 'carrer' algún plan o algún proyecto que pueda suponer un leve suspiro para una ciudad herida de muerte. Pero no tiene mérito aquí, porque los gestores de esos planes o proyectos son todos unos pedazos de incompetentes, por un lado, por otro y por el otro también, que se meten en harina sin tener ni idea, ni aspiraciones, ni, al menos, la más mínima intención de hacer las cosas bien. Se quejan de que los grandes inversores se van, pero, sin duda, si yo fuera grande y además inversor, también me iría. No lo dudo.