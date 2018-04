El tranvía morsegón

Anda ahí, que está gafado. El tranvía de la Bahía es uno de esos inventos predestinados por el infortunio y todo le sale mal. Como al Barcelona en Roma. De este tranvía se habla desde el siglo pasado, poco después de que dejaran de circular los tranvías de toda la vida, y fue presentado como un ejemplo de modernidad y progreso. En lo referido a Cádiz, es sabido que circulará por la vía del tren, por lo que no se diferencia de un Cercanías. Los plazos del tranvía, cada pocos meses, se retrasan unos meses más. Pero ahora ha venido lo mejor. Resulta que en San Fernando han descubierto que se trata de un tranvía morsegón. Lo que faltaba.

Morsegón es una palabra de uso gaditano, propia de El habla de Cádiz que puso en marcha mi admirado y querido amigo, el profesor Pedro Payán Sotomayor. Morsegón es lo que algunos llaman voyeur, que como se dice en francés queda más cursi; o bien, mirón, en castellano, que suena como más cutre. En Cádiz la gente sabe lo que es morsegar. Por eso, los han pillado con la cámara, así como quien no quiere la cosa, filmando a cualquier gachí que pasaba por allí.

La Agencia Española de Protección de Datos ha pedido a la Junta de Andalucía que cambie la orientación de las cámaras. Han instalado 108 cámaras de vigilancia para controlar el recorrido del tranvía entre Chiclana y San Fernando. Solamente en territorio isleño hay 55, muchas de ellas en la calle Real. Y ha resultado que algunas de esas cámaras están orientadas de modo que captarían imágenes de edificios colindantes, puertas de acceso, ventanas y coches aparcados. En fin, una orientación bastante peligrosa para unos y otras. La Agencia de Protección de Datos estima que "invaden sin ambages espacios privativos, excediendo la finalidad que motiva su instalación".

A estas imágenes podrían acceder la Policía Local y la empresa de seguridad, lo que tampoco tranquilizaba. Porque si aparecía algo raro, o en una ventana se veía a una señora o un señor, o una muchacha o un muchacho, que están frescos en su casa, igual les molesta que el morsegón sea un queu o un segurata. Eso lo entiende cualquiera. Es un bastinazo, un argumento para cuplé de chirigota o una parodia de cuarteto.

Cuidado con las camaritas, que las carga el diablo, y tiene rabo y cuernos. Seguro que lo habían pensado para controlar el tráfico, como dicen, y no para visionar las imágenes en plan de mírala, mírala, mírala, la puerta de Alcalá... Pero no por mucho morsegar llegará este tranvía más temprano, sino que parece que no llega nunca.