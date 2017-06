Con tiempo por delante

Ha tenido tiempo el gobierno de Rajoy para dar cumplida cuenta al reto de los separatistas? Estoy dispuesto a comprender que las medidas y cautelas no se digan pues la otra parte es experta en camuflajes, pero no entendería que no se haya contemplado el número total de posibilidades. Es como la situación que se va a crear con la salida del Reino Unido de la Gran Bretaña de la Unión Europea. ¿Está España preparada como lo puedan estar Alemania, Francia, Italia y Holanda, por poner algunos ejemplos? El reto es de aúpa. Pero bueno, eso en cuanto a las palabras mayores, en cuanto a las menores, o sea, Gibraltar, ¿ya tiene el Gobierno pensada la estrategia? Digo el catálogo de actuaciones y las respuestas a todo lo que ensayarán las gibraltareños para que el Brexit les afecte lo menos posible. En román paladino, ¿ha ordenado Rajaoy a Montoro que reúna los miles de millones de euros que hagan frente a la economía de la Colonia creando en el Campo de Gibraltar las estructuras necesarias para su suficiencia económica? Pienso, de cualquier modo, que no todo debe ser dinero aquí, con ser muy importante, sino proyectos empresariales, equipamientos de todo tipo que den trabajo sostenible, futuro independiente. Lo que es dinero pero no sólo dinero. La Roca va a ensayar todo lo ensayable, como es natural. Pero el Brexit, que en otras zonas y partes actuará contra nuestros intereses -por eso los británicos se van, por sus intereses, o los intereses de algunas élites- abre una rendija en la Roca, una vía de agua que la va a convertir en territorio extra comunitario, extra europeo. Con las consiguientes fronteras y consiguientes posibilidades de que nada vuelva a ser lo que ha sido. Por eso votaron los llanitos casi en su 93% No al Brexit. Sabían lo que podría venirles, con lo bien que les había ido desde que Felipe González abrió la Verja que puso Castiella por orden del Generalísimo -muchos todavía recuerdan y refieren el Gibraltar que era Gibraltar al día siguiente de la Verja abierta. Y el de ahora. En fin, yo hablaba del tiempo por delante que todavía hay para el Brexit y para Gibraltar después del Brexit, ya no sé si para el Gran Día de los secesionistas están preparados todos los servicio de achique de agua y otras averías de esta nave que no puede zozobrar. Se vaya por partes, digo yo. Cada parte lo suyo. Digo Gibraltar, digo el Brexit en toda la extensión de la palabra. Digo esta pesadilla, esta locura de unos catalanes que quieren la ruina. De Cataluña y del resto de España.