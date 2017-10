La suerte de los ricos

Nuestra provincia tiene un no sé qué especial para los juegos de azar. En Cádiz se organizó el primer sorteo de la Lotería Nacional. En nuestra provincia se han efectuado las mayores aprehensiones de boletos de loterías clandestinas de toda Andalucía. Por lo legal, o por lo ilegal. Mientras que el escandinavo busca el premio trabajando en duras condiciones, el gaditano busca el pelotazo. Y a veces lo consigue. Sobre todo en Vistahermosa, que es donde más toca. Ahora alguien ha sido premiado con 65,4 millones de euros, gracias a un boleto validado en el estanco de Diego Terry. El mismo lugar donde en junio tocó otro premio, de 14 millones, en un sorteo de la Primitiva.

Se suele decir que la suerte llama a la suerte. Esto se suele decir porque es tradición legendaria que toque la lotería a ciertas personas, a las que casualmente les vendría muy bien que les tocara, por motivos obvios del hombre blanco. Sin embargo, esto es diferente. En El Puerto hay diversos ambientes. Donde ha tocado no es en cierta barriada, de legendaria fama conflictiva, sino en la urbanización de Vistahermosa, una zona con fama de glamurosa, por no decir pija. Al parecer, no lejos de allí, se ha comprado una casita Florentino Pérez.

Con los 65,4 millones del pelotazo del Euromillones hay un rico más en Vistahermosa, si no lo era ya. Por otra parte, el local ha entrado en la leyenda de los grandes premios. Así que Diego Terry llega al Olimpo de la Suerte, junto a la brujita de Sort (que ya no está en Sort) y Doña Manolita la de Madrid. Porque todo hay que decirlo, el premio gordo del martes es equivalente a más de cuatro Edusis como la que le tocó a Cádiz (15 millones) y a más de seis como la que le tocó a El Puerto de Santa María (10 millones). Entre las dos Edusis, suman menos de la mitad de lo que ha tocado en Vistahermosa con el Euromillones.

Y pregunto lo siguiente: ¿no se podría organizar un sorteo del Euromillones para los ayuntamientos? Ahí tendríamos en la cola a José María González y a David de la Encina para comprar los boletos en Vistahermosa. Si Kichi iba a dinamizar los barrios de Extramuros con el dinero de la Edusi, con el Euromillones podría arreglar hasta la plaza de Sevilla. Y aún le sobraría para el Museo del Carnaval, sin pedirle un millón a la Junta, en plan miseria. Y si se juntan los dos alcaldes, podrían reflotar el Vaporcito de El Puerto, y celebrarlo con una mariscada por la Bahía, como en los viejos tiempos.

Por intentarlo que no quede. A ver si llama a la suerte de los ricos y se queja menos.