Si no fuera por las sorpresas, la vida sería muy aburrida. Le decimos a los que sabemos que nos regalarán eldía de nuestro cumpleaños que no nos cuenten nada, les guardamos el secreto y el misterio de los Reyes Magos a los niños durante años. De la misma forma, y siempre dentro de la legalidad, nos sorprenden, nos divierten y nos vivifican las sorpresas en política. La sensación de que no todo está siempre amarrado, siempre manejado, corroborada con algunos resultados, es el mejor antídoto contra la indiferencia o el conformismo en la noble y humana actividad de la política. No todos podemos estar satisfechos con las decisiones de los votantes, pero todos deberíamos alegrarnos de que la sociedad sea ese cuerpo vivo que tanto proclaman de boca para afuera los principales actores de la contienda electoral. Lo bonito es que de vez en cuando la gente demuestre que quiere ser tomanda en cuenta.