El sistema sanitario público andaluz está gravemente enfermo

Cuando en el año 1982 el PSOE consiguió el Gobierno central, la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública (ADSP) (hablo en primera persona pero el consenso era obvio) sintió que la oportunidad para conseguir nuestros objetivos había llegado, lo que se traducía en una emoción difícil de explicar en pocas palabras. ¿Y cuáles eran nuestras reivindicaciones? Conseguir un Servicio Nacional de Salud (SNS), un Servicio Andaluz de Salud (SAS) y una sanidad pública universal, gratuita en el momento de la asistencia, financiada por los presupuestos, vía impuestos, de calidad y equitativa (mismas aportaciones sin importar nivel económico, tiempo de cotizaciones, género, edad, etnia, religión, ámbito urbano o rural, etc). El nivel fundamental organizativo era la Atención Primaria (quién lo iba a decir, contemplando los ambulatorios de ese momento) y el centro de ese sistema era el ciudadano y no los profesionales ni los equipos directivos y aún menos los políticos que lo administraran. Todos ellos eran servidores públicos con un reto histórico, procurar la Salud para la población. Para ello no era necesario sólo (aunque qué importante era en esos momentos) una asistencia sanitaria pública de prestigio sino unos planes de Salud Pública que permitieran aspirar a la salud comunitaria, en un concepto más amplio: el bienestar pleno no sólo físico y psíquico sino también social. Todavía me emociono recordando esos momentos históricos.

Las fuerzas conservadoras (la clase médica era un poder fáctico en esos momentos) y los partidos políticos de derecha (lo recuerdo como si hubiera ocurrido ayer) se mofaban diciendo en mesas técnicas de debate, que todo lo anterior "era muy bonito", "sonaba muy bien", pero que sencillamente era imposible de llevar a cabo. La historia les ha dejado en evidencia. La consecuencia directa de ese posicionamiento político era que se perpetuara una sanidad pública nefasta y así la privada podría salvar la situación, claro para aquellas personas que tuvieran posibilidades económicas, los pobres a la beneficiencia.

Las primeras legislaturas andaluzas demostraron que SÍ ERA POSIBLE, como ocurrió en el resto de España. Las inversiones PÚBLICAS en iniciativas sanitarias fueron impresionantes: centros de salud atendiendo a toda la población, hospitales comarcales, especialistas médicos, desarrollo imprescindible de la enfermería, recursos materiales y humanos. El sueño se estaba cumpliendo. Los más jóvenes no entienden cuando defendemos que la situación actual, a pesar del deterioro, no tiene nada que ver con los años pre-SAS.

¿Qué ha ocurrido desde entonces? Recortes presupuestarios desde hace diez años, disminución de recursos humanos (sólo se cubren el 10% de las jubilaciones o bajas laborales), prevalencia de las decisiones políticas sobre las técnicas, gestión politizada y asumida por los equipos directivos, decisiones importantes no consensuadas (no hay que hacer mucho hincapié tras las mareas blancas, sobre todo la granadina, impresionante), trabajadores eventuales (60% en muchos sectores) que "tienen que aceptar toda nueva medida sin crítica", los ciudadanos no existen, burocratización sin sentido, recursos importantes sin beneficio para las personas, mucha teoría sin plasmación práctica, planes virtuales sin financiación asegurada, desvinculación de los trabajadores con "la empresa". No hay espacio para seguir pero les aseguro que podríamos.

¿Cuál es la salida de emergencia? Privatizar la sanidad pública (primero deteriora la pública y después la privatiza para salvarla). En Andalucía, no han existido los auténticos escándalos de las comunidades autónomas gobernadas por el PP: directamente la pública construye los hospitales y centros de salud y después "regala" a una entidad privada una concesión de cincuenta años, en esos recursos públicos-privados, por ejemplo, toda la analítica está en manos privadas (el consejero que "decidió" esta magnífica iniciativa a los pocos días era gerente de la empresa que "curiosamente" fue la concesionaria de esa "iniciativa", no son puertas giratorias sino son intrusos). A esto se suma represión a aquellos que se atrevan a defender la sanidad pública (otra vez, no tengo espacio…).

Pero en Andalucía han existido otras formas de privatizar: permitir el deterioro de la pública (paso previo), con financiación insuficiente y recortes en plantillas, no sustituciones de jubilaciones, bajas laborales y vacaciones reglamentarias (se reconoce que se reponen desde hace 10 años sólo un 10% de todos estos casos), externalizaciones (no privatización) era la trampa dialéctica: comenzaron con lavanderías, limpieza, cocinas, etc pero continuaron con hemodiálisis y rebosamiento de los recursos propios (en exploraciones complementarias básicas, intervenciones quirúrgicas), cuando no conceder directamente la atención completa de áreas sanitarias a hospitales privados. La consecuencia directa es el deterioro progresivo de la pública.Somos conscientes de la asfixia económica que origina el Gobierno central a las comunidades autónomas pero hay que recordar que son la consecuencia de haber aceptado que los recortes para disminuir (mejor mantener) la deuda con la banca europea sean prioritarios a las necesidades de las personas. Pero esa argumentación en modo alguno justifica la situación actual. En estos momentos la "circulación ordinaria y correcta" de un ciudadano por el SAS es: pido cita al médico de familia, que ya tiene demora, si es necesario la solicitud de pruebas complementarias o derivación a otra especialidad, es seguro que tardará varios meses. Si el resultado final de este proceso es una intervención quirúrgica seguiremos esperando más meses.……. Es decir, una situación absolutamente inadmisible para preservar la salud y atender a la enfermedad. Es decir, el SAS no cumple con sus funciones, por lo que los ciudadanos complementan sus necesidades con un seguro privado (evidentemente aquellos que pueden). Estamos generando desigualdades sociales en la salud. La atención privada y privatizada está creciendo en Andalucía, mientras se consiente la agonía de la sanidad pública.

La ADSP está colaborando en la consecución de un Plan Local de Salud para Cádiz. En el estudio del perfil de salud del barrio de La Viña, que se está terminando, una de las demandas más solicitada es pedir ayuda porque algunos ciudadanos no pueden pagarse sus medicaciones y otras prestaciones sanitarias,…. !!qué vergüenza, tenemos que reaccionar!!!!!!!!!

Es urgente un Pacto Andaluz para la Salud, consensuado con políticos, agentes sociales y ciudadanos. En esa dinámica se comprobará si de nuevo algunos sectores vuelven a defender que la sanidad pública es inviable o no es sostenible. NO ES CIERTO. La ADSP va a intentar relanzar la marea blanca gaditana, ojalá nos parezcamos a la granadina. El sistema sanitario público andaluz está gravemente enfermo pero tiene salida. La terapia que lo curará es la movilización social.