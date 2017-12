A ritornello

Cádiz es Venecia con más octavillitas. La relación entre la ciudad de los canales y la Trimilenaria ya la dejó establecida Fernando Quiñones hace muchos años. No es solo el influjo de su carnaval ni estar rodeada de agua por todas partes (¿se acuerdan de aquel lema "donde todas las calles dan al mar"?). Es que las calle del Casco Antiguo es como si fueran canales. Hay días que están mojadas por la lluvia, otras por la humedad, los fines de semana una cuba riega en la zona de la movida. El caso es que es raro que no haya charcos en las calles de Cádiz. Luego está la añeja costumbre de fregar la casapuerta y lanzar el agua sucia a la calle como el que baldea la cubierta de un barco. Primero se limpia el patio , luego el zaguán (sanjuán le dice alguna gente) y con el cubo lleno de agua sucia se suelta en la calle como el que no quiere la cosa. Costumbres gaditanas. Los más pulcros friegan la entrada del portón pero al final el resultado es el mismo. Entre unas cosas y otras es raro ver una calle del Casco Antiguo que no tenga charcos. Debe ser, ya digo, el influjo veneciano. La Serenísima que diría ese gran filósofo del mundo moderno que es Juan Carlos Aragón. Es como si Cádiz se llenase todo el año de Polichinelas, Pierrots, Colombinas y Arlequines. Ya nos asombró un año Alcances con un fotomontaje de una góndola en La Caleta que provocó que algún incauto se acercase a ver el barquito veneciano en la popular playa. El Pellejo, Vicente Lázaro, Javi Bohórquez y compañía van a desempolvar el tipo de hace cinco años ya que cada día encuentran mejor escenario propio para sus pasodobles. Incluso Claudio Vibrattore va a hacer la súa película di pelo en alguna zona de la ciudad para lo que han iniciado un casting asesorados por Carlos Rosado (ya que él mismo de pelos anda escaso) de La Viña Film Comission. No es raro que el padre de Gianni Campo se instalase en la calle Ancha hace décadas y que su establecimiento siga siendo referencia . Tampoco conviene extrañarse de que haya más pizzerías que freidores . Cada semana se abre una, la última en la calle Buenos Aires, no sé si Monforte la incluirá en la categoría de cocina de mercado. Atención que corre peligro la de la plaza del Falla.

Para mí es un misterio encontrar una calle completamente seca, sin charcos, sin meaditas de perro regadas con agua jabonosa tal y como establece la ordenanza municipal. Ni un día al alba y con fuerte viento de levante. Misterios que van a estudiar Serrano Cueto y Eugenio Belgrano.