Grazalema ya es miembro de pleno derecho en la Asociación de los Pueblos Más Bonitos de España, que pertenece a la Confederación Internacional de los Pueblos Más Bonitos del Mundo, en la que se incluyó a Vejer de la Frontera desde el pasado mes de mayo. Nadie puede dudar de los méritos de ambas poblaciones para estar en esa lista, en la que sólo figuran 57 municipios españoles, tras la última ampliación. Son algo así como el Patrimonio de la Humanidad de los pueblos del mundo. Además de que les aporta un estímulo para el turismo. No obstante, extraña que no haya más pueblos gaditanos en la lista. Cádiz no es sólo una provincia de parados, también de lugares con encanto.

Curiosamente, en este club de los pueblos más bonitos españoles, la gran mayoría son de montaña. El único andaluz que han admitido ahora, junto a Grazalema, es Capileira, situado en la Alpujarra granadina. Han incluido a uno de Baleares, Fornalutx, pero se encuentra en la Sierra de Tramontana mallorquina. Esto parece un poco discriminatorio. ¿En toda la costa gaditana no hay ningún pueblo bonito?

Si se votara por los más pintorescos de nuestra provincia, además de Vejer y Grazalema, seguramente aparecerían Arcos, Setenil de las Bodegas, Ubrique o Medina Sidonia. Y da la casualidad de que ninguno es costero. En el litoral hay municipios, como Sanlúcar de Barrameda y El Puerto de Santa María, que están repletos de monumentos. Sin embargo, por sus dimensiones son más grandes que algunas ciudades españolas. Incluso Tarifa o Conil, que también son bonitos, no parecen tan pueblos.

Y ahí está la cuestión. Para pertenecer a este club se ha impuesto como requisito tener menos de 15.000 habitantes. Entonces el primer concepto a aclarar es el de pueblo. ¿Qué es un pueblo?¿Nos referimos sólo a los que tienen menos de 15.000 habitantes? En teoría, son los que siempre podrían contar con inversiones de las diputaciones, aunque algún día sean reconvertidas en Consejo de los Pueblos Pequeñitos. En Cádiz, algunos interpretan (con un catetismo despectivo) que todo municipio que no sea capital de provincia es un pueblo. En cuyo caso, Jerez de la Frontera sería un pueblo. Aunque se acerca a los 250.000 habitantes. Tiene casi el doble que la capital gaditana.

Por el contrario, si Cádiz sigue perdiendo al ritmo actual, antes del siglo XXII se podría integrar en la Confederación de los Pueblos Más Bonitos del Mundo. Cumpliría el requisito de los 15.000 habitantes. Puede que sea adelantada por Vejer y Grazalema.