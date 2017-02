Entre lo público y lo privado

El malestar está en la calle. La ciudadanía no está contenta con la sanidad que recibe desde lo público. A pesar de ello defienden ese sistema por encima de todo. Ahora no están las cosas para elegir entre blanco y negro, entre norte y sur o entre público y privado. La ciudadanía quiere sentirse protegida y desea recibir la atención adecuada cuando así lo necesitan. Pero el sistema no posee ahora efectivos y no tiene más remedio que rendirse ante lo privado y seguir concertando. La sanidad pública está haciéndole flaco favor a las compañías médicas. Con bajos precios y, a veces a cambio de un copago, garantizan una atención primaria y unos especialistas que cubren las deficiencias que el sistema público no puede cubrir. Pero los políticos venden que todo se está arreglando y que vamos, poquito a poco a mejor. Y mientras tanto, las mareas inundan nuestras calles, cada vez con más y más gente, y, lo peor, cargadas con más razón.