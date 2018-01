Un proyecto de ciudad

Cuentan los iluminados que el rector González Mazo le ha birlado la cartera al alcalde González Santos al cederle al Ayuntamiento de Cádiz el antiguo rectorado a cambio del imponente edificio Reina Sofía, donde pretende levantar uno de lujo para sus vicerrectores con vistas al mar. Lo critican porque la Universidad sólo tendría que poner un millón de euros, junto a su sede de Ancha, con la que no sabe qué hacer, y encima el gobierno municipal le cederá, de propina, los bajos con las oficinas de la Pérgola. Es más, no contento con su presunto pelotazo, el rector también ha logrado que el Ayuntamiento le arregle el Pemán con dicho millón para que la Universidad lo pueda usar de paraninfo. Un negocio redondo, sin duda, Los más miopes, puestos a fabular, ya imaginan al magnífico paseando por sus salones mirándose al espejo, cuando la realidad indica que él no lo pisará en calidad de rector, puesto que su mandato expira a corto plazo.

Lo cierto es que el acuerdo parece bueno para los intereses de Cádiz. A la oposición, siempre fiscalizadora, no le salen los números. Teófila habla de una venta encubierta. Pero aún entendiendo la postura del PP, hay que entrar al fondo del asunto. A pririo, este parece un buen proyecto de ciudad. Con lo que habría que estar vigilante de verdad, es con el buen uso que se le dé a las nuevas instalaciones por parte de la Universidad. Por lo demás, a los gaditanos le tendría que parecer fantástico que el Ayuntamiento y la UCA impulsen un plan estratégico de desarrollo del centro con un campus más urbano y junto al mar. Cádiz vería reforzada su posición universitaria y su casco ganaría mucho atractivo con algo que ni se compra ni se vende: savia nueva. ¿Se le ocurre a alguna mente lúcida otra industria para crecer más allá de las reparaciones de los astilleros? Puede parecer exagerado, pero hasta en caso de tener que regalarle a la UCA las oficinas de la Pérgola, sería más rentable que tenerlas como hasta ahora, abandonadas. Todo no se puede medir con parámetros economicistas. ¿Acaso no ocupan los rectorados de otras capitales los mejores espacios? Lo que habrá que reclamar en su día a la UCA es que en el Reina Sofía se ofrezcan conferencias de alto nivel, exposiciones de lujo y que organice todo tipo de actividades en ese nuevo cinturón universitario que tendría en Valcárcel a su icono. Pero poner piedras en el camino sin valorar su potencial es un tanto disparatado.

Eso sí, de la misma manera que hay que subrayar el buen trabajo del rector al lograr grandes progresos y más presencia de la UCA, el Ayuntamiento no ha podido ser más torpe al descuidar las formas y anunciar el acuerdo con la UCA a bombo y platillo, antes de sentarse con los responsables de las entidades que habitan en el Reina Sofía para conocer su punto de vista y detallarles la operación. Algunas se han mostrado incluso ilusionadas con la idea, pero no todas son susceptibles de traslado, dado su incalculable valor. No ha de ser complicado encajar todas las piezas del puzle desde el máximo consenso, pero habrá que convencer antes a los implicados y a la sociedad en su conjunto de que se trata de un buen acuerdo para transformar el centro de Cádiz, más allá del Ayuntamiento y la UCA.