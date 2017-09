Su propia medicina

Se comprende el enfado del ecologista Juan Clavero, que fue detenido por la Guardia Civil el pasado sábado, al encontrarse en el vehículo que conducía 47 gramos de cocaína y 4 de hachís. Tuvo que pasar la noche en prisión, hasta que puesto a disposición judicial el día siguiente, domingo, fue puesto en libertad, con cargos. Como es un personaje público, funcionario de la Junta, con cargo en Ecologistas en Acción, ha tenido ocasión de explicarse ampliamente en la entrevista, a doble página, que le hizo este Diario, en su edición del pasado martes. Asegura haber sido víctima de una "trampa miserable" y se queja que los agentes de la Guardia Civil que lo detuvieron no actuaron correctamente, aunque reserva su explicación para cuando declare en vía judicial. Dice imaginar quienes son los que pusieron la droga en el coche, valorada en la amplia información, en más de 2.800 euros.

Yo no conocía de nada al Sr. Clavero, cuando hace muchos años me encontré la desagradable sorpresa que en unas declaraciones suyas al Diario de Cádiz, dijo que yo estaba detrás de negocios ilegales en la zona. Inicié contra él una actuación judicial que por los arcanos de la Justicia, nunca se tramitó. También años más tarde, cuando coincidíamos en el catamarán, camino de nuestros respectivos trabajos en Cádiz, un grupo de personas, entre las que él y yo nos encontrábamos, conocidos comunes nos presentaron y tuve ocasión de preguntarle en qué se basaba para lo que me había imputado. Ante mi sorpresa, negó rotundamente que se hubiera referido a mí, en ninguna ocasión. No le convenció que yo adujera que la hemeroteca del Diario lo demostraba y así quedo la cosa.

Yo escribo ahora, para dejar constancia que no creo que el Sr. Clavero sea consumidor ni menos traficante de droga. Dicen que estas dejan huellas en las personas y el aspecto del Sr. Clavero, a juzgar por la foto que se publica, es envidiable, habida cuenta de su edad. Hasta el punto que tuve que llamar a la autora de la entrevista para confirmar que se trataba de él y no de un hijo suyo. Esta me aclaró que no tenía más que hijas.

Parece que el Sr. Clavero tiene fijación con los que no comparten sus ideas. Esto suele ser muy habitual en los activistas de izquierdas. Porque leo también en Diario de Cádiz que fue juzgado y condenado por intromisión ilegítima en el honor de concejales del PP de El Puerto de Santa María. Pero no me alegro que ahora tenga la ocasión de probar su propia medicina, o más cervantino "donde los dan, las toman" y espero que pronto, la verdad resplandezca.