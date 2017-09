El "procés" para la elecció del president de la Asociació de Autors del Carnaval de Cádizlonia ha finalizat con la elecció del honorat Miguelet Villanueva. El representant de la oposició Ezequié Arauzol ha calificat de ilegal la elecció y ha requerido la aplicación del articulo 155 de la Constitució que regula el derecho a guasnajarse de la entidad.

Arauzol ha considerado ilegal el "procés" y pidió que no se pusieran las urnas en la calle a lo que Villanueva contestó que "yo la único urna que retiro sería la del Santo Entierro si me nombran capataz in cap de la procesió". Arauzol requirió incluso la intervenció de los Mossos de Escuadra del Ecce Homo para que incautaran las papelets con la foto de Villanueva comiendo croquetas al grito de "cógelo ahí" y solicitó también que le retiraran al honorable president la tarjeta de descuentos del Día para que no pudiera desviar fondos del Patronat del Carnaval en beneficio del "procés".

Los hechos acaecidos han provocado la intervención de diversos grupos. Así la coalición "pasodobles si que es pot" solicitó la inmediata aplicación del derecho a guasnajarse. Los representant del grupo entonando la canció "Ay vaporcit del Llobregat" se quejaron del intervencionismo del Patronat y solicitaron al Kichet González que done parte de su sueldo para obligar a Villanueva a que confiese cual es la crema que utiliza para el bronceado.

Arauzol, finalmente, se ha guasnajado y como buen gaditano se ha dado de baja…de la asociació. Miguelet, por su parte, se mostró partidario del "derecho a conviá" a lo que el portavoz de la Asociació de Coristas, Miquel Caleta, preguntó al honorable Villanueva si "su oferta incluye tapa".

Los Mossos intervinieron en la noche de ayer 23 manolet y 12 paquetes de Choperpolet preparados para ser utilizados en el "procés" del derecho a conviá. Asimismo la Guardia Civil entró en la panadería del Riancho donde precintaron un horno en el que iban a ser calentados los manolet. El fiscal del Estado ha dicho "todavía estaban calentitos".

Arauzol ha amenazado con denunciar a Villanueva ante el presidente de los Estados Unidos que ha dicho que le va a dar mas cosquis que al de Corea del Norte.

En el procés también ha intervenido el portavoz del Partits del Populars, el Inagcet, el Romaní de Layeltrut, quien interrumpió un lavao que estaba haciendo de banderas de España para pedir la inmediata derogación del "procés" del derecho a convía.

Los antifats de Ors defendieron una solución de consenso y propusieron que para ejercer el derecho a conviá, en vez de las urnas se saquen a la calle unas buenas tinajas de lomo en manteca de Vejer…hasta Puchdemont ha secundado la propuesta…y eso que tiene cara de aceituna con hueso.