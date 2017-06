A la prima de Oviedo se le caen dos lagrimones, viendo la clasificación de la Liga 1/2/3. Resulta que dependen del Cádiz para disputar las eliminatorias de ascenso a Primera. Recuerda cuando ascendieron en el estadio Carranza, cuando vinieron con sus camisetas azulonas, y les dijeron "no pasarán" a más de 100 que tenían entradas. Después las relaciones de la prima de Oviedo con los primos del Cádiz se deterioraron. Los cadistas son raros, y tienen de presidente a un sevillano que es Vizcaíno. No son como los de Oviedo, que tienen capital mexicano, lo contrario de los antiguos indianos. Hubo algunas controversias, sí. Pero, a día de hoy, la prima de Oviedo es más hincha del Cádiz CF que Macarti si volviera. Pues necesitan que los nuestros ganen en Valladolid sí o sí. Pues si no es no, se quedarán en la Liga 1/2/3, sin mayores discusiones.

Para los que no entienden bien las cuentas del fútbol, lo recuerdo: el Cádiz tiene 64 puntos y está clasificado. El Valladolid, con 60, el Huesca con otros 60, y el Oviedo que suma 58 se disputan entre los tres la última plaza. El Oviedo necesita ganar en Elche (que ya está descendido), y además que pierdan el Huesca con el Levante y el Valladolid con el Cádiz. O que el Valladolid empate y el Oviedo le gane por más de seis goles al Elche. Todo muy difícil. Aunque no imposible, si hay generosidad.

En Oviedo saben cómo se solucionan estos asuntos. La prima jura, incluso en bable, que no primaron al Sevilla Atlético contra el Cádiz, y que si corrieron tanto, sin jugarse nada, con el calor que hacía, sería porque son jóvenes y felices, y por fastidiar a Vizcaíno, que es sevillano y sevillista como los del Sevilla Atlético, y envió 80 autobuses para volver con un puntito. La prima de Oviedo piensa que allá cada uno con sus negocios. Y que mira cómo el Girona y el Zaragoza debían empatar, y empataron, y no remataron ni una vez a puerta, y nadie dijo nada, ni protestaron a Puigdemont, que lo vio. Los encajes se hacen así, de toda la vida.

La prima de Oviedo está que trina, al enterarse de que Álvaro Cervera habla de rotaciones. ¡Anda tú! Este hombre que no hizo cambios en toda la temporada, que tiene a Ortuño listo de papeles, y se le va a ocurrir reservar a los mejores el último día, sólo para fastidiar a la prima de Oviedo; y sin olvidar que si el Cádiz gana puede jugar la vuelta en casita, el día del Corpus por la tarde.

Aunque el Cádiz (y eso también lo sabe la prima) ascendió fuera, como ellos, aquella tarde que enmudecieron el estadio Carranza. Mañana a ver quién es el mudo o la muda.