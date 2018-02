Es el poder, amigo

Cuando los gaditanos pensaban que ya lo habían visto casi todo, los investigadores de la UCA les han dejado sin palabras al informarles de que los neandertales fueron los primeros artistas del planeta. Ellos inventaron el arte rupestre y no el homo sapiens, como se pensaba hasta ahora. Pero si este descubrimiento es histórico, quien ha dejado al gaditano boquiabierto ha sido su alcalde, el primer activista de Cádiz, aplaudiendo la iniciativa del empresario José Manuel Pascual en su afán por abrir San Rafael gratis y sin concierto, pese a las torpes advertencias de la Junta. Las diferencias entre ambas partes vienen de largo y el empresario puede actuar como mejor entienda para lograr su objetivo. Va de suyo. Lo que ha sorprendido es que sea González el primero en apoyarlo. Su evolución, qué duda cabe, hoy no admite discusión. Antes, los empresarios le daban alergia, pero tras convivir con alguno de ellos, por fortuna, ha encontrado el antídoto. Una de las primeras cosas que aprendió en los últimos tres años es que nunca se sabe a quién puedes necesitar. Y ahora nadie le podrá llamar sectario, al menos, en este caso. González quiere aparcar la imagen que proyectaba cuando le llamaban Kichi para tratar de repetir como alcalde el año que viene. No se sabe si Teófila le disputará el bastón de mando, pero por los reflejos que exhibió la líder del PP en el pleno para ayudar a la señora que sufrió una crisis nerviosa, a nadie le sorprenderá que se presente de nuevo.

Lo que tiene cada vez más claro González es que si para ganar la batalla electoral tiene que recibir al pregonero de la Semana Santa, a los Reyes Magos y hasta los banqueros y empresarios, no dudará. Y si ha de ceder a las pretensiones de su enemigo íntimo Fran González, no vacilará si este le brinda su apoyo para aprobar los Presupuestos que tanta falta le hacen para presentarse como alguien capaz de gestionar y de llegar a acuerdos.

El alcalde está tan entregado a su nueva causa, que además de apartar de la mesa a David Navarro sin más, como exigió el PSOE, lo último que quisiera es que los socialistas le malinterpreten porque aún no domine bien el protocolo presupuestario. Muy pronto sus discursos al dirigirse a la oposición comenzarán con el 'dispense usted'. No sólo ha rebajado el tono, es que en sus intervenciones no comienza a tomar la palabra sin antes dejar claro que no quiere faltar a nadie. Por si acaso, pide disculpas por anticipado, porque aún no es un profesional de la política. José María González sigue aprendiendo y ya no le urge cambiar el nombre a los parques y los estadios, lo diga quien lo diga. Aún no sabe qué condiciones tendrá que reunir el futuro alcalde de Cádiz, pero sí sabe lo que no gusta al electorado en general. Por tanto, hoy no quiere señalarse, ni parecer partidista en exceso. No quiere aparecer como una marioneta aunque tampoco como un déspota. La prueba de su enorme transformación, más allá de su imagen más cuidada, pasa por el idilio político que traslada cada vez que se ve con la presidenta de la Junta. Lo suyo fue un flechazo de película. Después de haberse dicho de todo, él le dijo algo así como 'disculpa que te perdone', a lo que Susana Díaz le respondió: 'Pasa tú primero'. El azote de la casta ha cambiado el cuchillo entre los dientes por la diplomacia. Rodrígo Rato lo resumiría con su peculiar estilo: 'Es el poder, amigo'. Tan antiguo como el arte rupestre.