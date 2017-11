Esta plaza se convierte en un tramo de la máxima importancia en el trazado de la nueva Carrera Oficial que, a título experimental, ha diseñado la Junta de Cofradías para la Semana Santa de 2018. Comenzando dicha carrera, obligatoria para todas las cofradías, en la Calle Nueva, dada la escasa longitud de dicha calle, San Juan de Dios se convierte prácticamente en el inicio de la Carrera Oficial. Solo entrar en Nueva, se pierde el abrigo de los vientos que proporciona la calle San Francisco, más estrecha que la calle Nueva y este es el anuncio de lo que va a ocurrir cuando lleguen a San Juan de Dios y lo comprobarán de inmediato al ver como se apagan los cirios de los hermanos y las velas de los pasos. Claro es que no será lo mismo si se trata de la tarde o de la noche o cuál sea el régimen de vientos imperantes. Con el viento de levante y de noche el tránsito se convierte en desagradable para el cuerpo de hermanos y no digamos para los que portan insignias. En Cádiz la ausencia de vientos es la excepción y el levante es el que más se prodiga. En la cofradía de la Buena Muerte los hermanos sentimos gran alivio cuando se prescindió de la Plaza de San Juan de Dios y se cambió por la c/ Cristóbal Colón, donde además de sentirse poco el viento, cuando lo hay, es una calle por su estrechez y la nobleza de alguno de sus edificios muy a propósito para las cofradías. Dicen que en San Juan de Dios se instalaran palcos. Sugiero que en la Semana Santa 2018 uno de ellos sea ocupado por la permanente del Consejo de Cofradías, en lugar de ocupar su emplazamiento habitual del Palillero. Así podrán verificar lo que digo y obrar en consecuencia.

Me preocupaba que la cofradía de la Buena Muerte, además de no pasar por Cristóbal Colón, que era mi sitio favorito en los últimos años, acogido a la hospitalidad de la familia Joselito, no pasara tampoco por el Callejón del Tinte. Sí que lo hará y para recortar, en poco, el itinerario de la cofradía, irá por Rosario, Marqués de Valdeiñigo, San Francisco y a su templo. Según las previsiones estará 5 horas, menos 10 minutos en la calle. Son 50 minutos más que en el itinerario anterior. por lo que a su cuerpo de hermanos/as, el de más edad promedio de las cofradías gaditanas y a una hora tardía (la recogida es a las 2 de la madrugada) se les somete a una penitencia añadida que hará que vaya disminuyendo su cortejo.