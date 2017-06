Los pies en la luna

El aburrimiento está haciendo estragos. El Facebook es el verdadero indicador de la importancia que muchos y muchas dan a momentazos de sus vidas, entre ellos, siempre acompañados de la correspondiente foto, "aquí desayunando con mi cuñada" o "me han salido riquísimos los macarrones". O retransmiten cuestiones que si bien son importantes en sus vidas, no dejan de ser de carácter demasiado privado o incluso desagradables. Algo así, y es verídico, como "ahí está, dentro de un rato le operan", bajo la foto de un anciano. Menos mal que estas trascendentes revelaciones de las vidas de los demás dan también lugar a muchas risas. Más vale tomárselas así. Ayer mismo me llegaba vía 'guasap' una captura de un 'tuit' en el que podía leerse: "Cuando subáis vuestras fotos con los pies en la playa, recordad que hay gente que los ha puesto en la Luna y no ha dado tanto el coñazo". Tremendo, acertado y necesario.