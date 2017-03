La derrota del PP en la cuestión de los estibadores -histórica porque desde 1979 no se tumbaba un decreto presentado por el Gobierno- es una derrota de España ante la UE y una derrota de los españoles que tienen que pagar los 23 millones de euros de la multa acumulada hasta hoy y, si la cuestión no se remedia, tendrán que pagar los 134.000 euros diarios anunciados por la comisaria europea de Transporte si España no se adapta al mandato comunitario. Esta derrota del Gobierno, de España y de los españoles es una sucia victoria para quienes le han dado una patada a la UE en el culo del Gobierno y una patada al Gobierno en el de los españoles.

Que los podemitas voten en contra no sorprende. De una parte son tan antieuropeístas como la extrema derecha lo es en otros países europeos. Y de otra, su única posibilidad de supervivencia y crecimiento es el conflicto político y la fractura social. Los extremismos populistas necesitan el bioclima de la crisis para vivir y su doctrina es simple: cuanto peor (para todos) mejor (para nosotros).

Sí me sorprende que lo haga el PSOE, anteponiendo el desgaste del PP a los intereses de la nación, y más aún, Ciudadanos, supuesto partido liberal y europeísta (nada más liberal y europeísta que adecuar las prebendas de los estibadores a la normativa europea), y supuesto apoyo del Gobierno. Para apoyos así, mejor ninguno. ¿Dónde está Ciudadanos? ¿Con Europa o contra los dictámenes de la UE? ¿Con los liberales o con los gremialistas privilegiados? ¿Con el PP allí donde coincidan o contra el PP aunque coincidan? Cada vez más Ciudadanos se presenta como una opción antiarguiñánica -pobre, pobre y sin fundamento- que va donde los ignotos vientos de sus intereses lo empujen. En poco más de 24 horas ha dejado tirado al PSOE en lo del fomento del autoconsumo eléctrico con energías limpias, después de dar a entender que le apoyaría, y al PP en lo de los estibadores, también después de ofrecerle su apoyo.

Raro país este. Los podemitas votan a favor de una casta, los socialistas contra el fin de un privilegio, los liberales contra una medida liberal y ambos -que se dicen europeístas- contra la normativa de la UE: ¿cómo se entiende esto si no es porque anteponen intereses de partido a los de España y los españoles que, al final, pagarán el monstruoso incremento de la ya abultada multa si no se llega a un acuerdo antes de expire el plazo?