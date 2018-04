Que alguien ponga límites! Propongo que la aplicación del ahora trajeado Zuckerberg imponga unas normas ortográficas y no permita la destrucción del idioma. Las redes sociales están dejando un reguero histórico de incultura, cuyas consecuencias son aún incalculables. Por pura cortesía, no hay quien tenga reaños para llamar la atención a una "amistad" de Facebook por esos "haber qué pasa" o ese "¡Haber, señores!" o ese "asín".... Muchos se atreven a soltar disquisiciones filosóficas, que parecen más vómitos lingüísticos que otra cosa por esta red de redes que no olvidamos que no olvidan. Ahí quedarán nuestras burradas, por lo que mejor será poner pie en pared "haber" si conseguimos que alguien pare este experimento. Y lo peor es que este tipo de redes en las que la inmediatez juega con ventaja van generando un bucle mortal para los que, como una mayoría, sólo tienen las redes como lectura más c ercana. "Haber" si esto tiene ya remedio.