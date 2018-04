¿Qué me pasa, doctor?

A Emilio López le gustaba referirse a algunas personas según la versión popular de su nombre. De esta manera el periodista Augusto Delkáder era Augusto Del Carmen y el concejal Ignacio Romaní era Ramoní, en una mezcla con el portentoso segunda de Los Mafiosos.

Al concejal del PP no le gusta la broma, según me dijo, lo que hace más divertido utilizarla , que para algo se dedica a la política. Ramoní era un empleado de la Universidad Católica de Murcia cuando un escándalo obligó a dimitir al concejal del PP Francisco Villareal, corrió la lista y llegó hasta él (de oca a oca y tiro porque me toca), que se vino para Cádiz y debió hacer los suficientes méritos en el partido para seguir.

No debería estar muy contento con sus títulos por lo que se buscó la manera de sacarse un doctorado para lo que recurrió a un amigo de su colega Rafael Contreras, Carlos Guillén. En este punto viene el meollo: Ramoní, presidente de Aguas de Cádiz, le encarga al artefacto administrativo creado por Guillén un informe, unas jornadas o no se sabe muy bien qué porque no hay constancia. Se desconoce si hubo un concurso público para licitar el trabajo pero sí se sabe que el pago fue fragmentado y rápido. Los verdaderos doctores tendrán que dirimir si la adjudicación se hizo de manera correcta.

El caso es que la ciudad se gastó 42 mil euros en el director de la tesis de Ramoní y todo el mundo en Cádiz, que somos muy mal pensados, hemos creído que había una relación causa efecto entre la tesis y el pago.

Doctores tiene la iglesia, perdón por el juego de palabras, por lo que la justicia determinará si el procedimiento y el pago se ajustan a la ley. Si hubo malversación o si se evitó la ley de contratos del estado, qué sabe nadie. Lo de Cifuentes es un trato de favor de una universidad amplificado con mentiras , cinismo y soberbia. Lo de Ramoní son 42 mil eurazos. Estos del PP parecen la chirigota de Antonio Matos Las Azafatas del Palacio de Congresos: "yo no tengo cursos, yo no tengo máster, lo único que tengo son dos cachas pa matarse".