Los parecidos

No recuerdo a quién se lo escuché o leí (y lo lamento de verdad, porque me pareció un gran retrato de la situación), pero la persona en cuestión dijo que nos estamos fijando mucho en las palabras y las actuaciones de Trump, pero que este en realidad no representa más que la expresión abierta de una situación generalizada. Nos espantan mucho, y con razón, sus palabras y sus obras contra los inmigrantes, pero en realidad toda la Europa oficial soporta sin grandes problemas, sin perder el sueño diría yo, que los refugiados mueran de frío en los campos griegos o en los Balcanes, y contempla aterrada pero atenazada el terrorífico viaje por mar de miles de personas todos los años. Cuando luego el corazón nos duele con la aparición del cuerpo sin vida de un niño en una playa, podríamos decir que pagamos una pequeña penitencia. Trump es sólo la canalla arrogancia de una actitud.