Cádiz está parada. Alguien le dio a la pausa y olvidó darle de nuevo al Play. Mientras tanto, los políticos gaditanos empiezan a hacer planes para dentro de un año haciendo, todos ellos, unos balances, siempre en positivo, de su gestión al frente de sus ámbitos de poder. Todo es tan ridículo... Me ha parecido ridículo el "pabliscito" para ver si Iglesias compra o no compra. Me parece ridículo que en la Diputación nada más se hable de ferias (del cochino, de la carne, del ganado, de la miel...). Me parece ridículo ver como el puerto planifica su futuro con un presente cada vez más enmarañado. Me parece ridículo que las administraciones se peleen, mientras que la arena de la playa desaparece y no se regenera. Me parece ridículo que, tras un accidente laboral con dos fallecidos, se entre en discusión sobre quién tuvo la culpa. Me parece ridículo que cada Pleno municipal sea cada vez más un circo que otra cosa. Es todo tan ridículo...