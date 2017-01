El nivel de la gente

Ha sido muy curioso el resultado del Estudio General de la Opinión Pública en Andalucía (conocido como Egopa), que fue presentado la semana pasada. Casi todo el mundo ha destacado que el PSOE de Susana Díaz sería el partido más votado en unas elecciones autonómicas (que por ahora no se van convocar), con el 28,6% de los votos, frente al 26,2% del PP de Juanma Moreno. Y que el PP de Mariano Rajoy sería el ganador en unas elecciones generales, con el 22,9% de intención de voto directo, frente al 18,1% del PSOE de no se sabe quién (de Susana, de Patxi, o de Pedro, vaya usted a saber). Pero hay un dato que ha pasado casi desapercibido y que es muy duro: la buena gente está demasiado despistada, la buena gente está mal informada, la buena gente no se entera de nada, la buena gente parece que vota a tontas y a locas.

El 92% de los andaluces y andaluzas consultados conocían a Susana Díaz entre los líderes políticos de esta nuestra comunidad. Sin embargo, a Teresa Rodríguez, la de Podemos, que es la segunda, la conocen el 59,5%. A Juanma Moreno, el del PP, que es el tercero, lo conocen el 56,8% de los andaluces. Casi los mismos que a Antonio Maíllo, el de IU, que se queda en el 55%. Mientras que Juan Marín, el de Ciudadanos, apenas es conocido por el 37% de los andaluces. Aún así, en el Egopa sale como el líder andaluz mejor puntuado, lo que suena a cachondeo, o a que se puntúa de un modo digamos que espontáneo. Aparte de que todos suspenden.

El conocimiento de un líder es la primera piedra de su éxito. Si no te conocen, lo llevas claro. Si te conocen, puede que también. Por ejemplo, Pablo Iglesias se ha dado a conocer y no le cae simpático a todos. Por ejemplo, Mariano Rajoy es muy conocido, y sale siempre el peor valorado en todas las encuestas, resultando que después es el que gana las elecciones. No se sabe por qué.

Pero lo de Juan Manuel Moreno Bonilla es fuerte con ganas. Resulta que el líder de la oposición en Andalucía, el hombre por el que apostó el PP, es menos conocido que Teresa Rodríguez la anticapitalista, y que está casi empatado con Antonio Maíllo el izquierdista unido. Ojo: cuatro de cada 10 andaluces no saben quién es. Tenga usted asesores y redes sociales para eso. Y ponga a los suyos a dar ruedas de prensa, para que pregunten quién es ese señor.

Y esos andaluces buenos, que no se enteran de nada, ¿dónde me los deja usted? Con razón pasa lo que pasa en el Informe Pisa. Y estos no son estudiantes, sino votantes.