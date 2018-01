La naturaleza manda

A la Naturaleza le gusta de vez en cuando dar un golpe en la mesa para recordarnos su a veces impredecible poder. Nos la damos, a veces, de que somos capaces de prever al minuto cuándo caerá la primera gota de lluvia o si el viento que nos acompaña es de Norte, Poniente o si es del Sur y viene con agüita, o si la marea de hoy llega hasta aquí o hasta acá. Pero ni el windguru, ni la Aemet ni el mismísimo Mariano Medina, si levantara la cabeza, que no creo, son capaces de domar a esa fiera que manda cuando y como quiere sus vientos, lluvias y tempestades. Este fin de semana, todo un espectáculo lo ocurrido en la AP-6 con cientos de personas atrapadas por la nieve. Ahora todos, Gobierno, oposición, concesionaria, DGT, todos, se echan las culpas por no haber previsto, en su justa medida, lo que, a veces, no es fácil de prever. El tiempo nos seguirá sorprendiendo y cambiará sus vientos cuando le plazca.