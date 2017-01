Otro muro de la vergüenza

Flaco favor han hecho al mundo los americanos que han votado a Donald Trump. La nación más poderosa será además más peligrosa que nunca. Y es que elegir presidente en los Estados Unidos no es como hacerlo en la mayoría de los países, donde el daño que pueda hacer el máximo mandatario no pasa de las fronteras de ese estado. Pero los votantes de EEUU deben pensar más allá. No basta con elegir a alguien que sea un buen gobernante de ese país. Su impacto es brutal en todo el mundo. Y este Trump va a dar días de gloria, como se dice por aquí. Para empezar, la primera en la frente. Volverá a construir un muro de la vergüenza. Yo no quiero ni pensar si esta es la primera de sus decisiones, qué no se le ocurrirá a esa retorcida mente en sus cuatro años de mandato. El mundo civilizado, o lo poco que quede de él, tiene ahora otro reto grande: parar los pies a Trump.