Los millones del PNV

Todo tiene un riesgo. El PNV lo sabía, estoy seguro. Abstenerse, votar No, votar Sí. Del conjunto de los apoyos a Pedro Sánchez, el que de verdad podía perder era el PNV, en concreto la partida de inversiones superiores a 500 millones de euros. ¿Calcularon bien el riesgo que corrían? Puede que sí, y muy bien calculado. Digo lo que dirían si el PP se revolvía con quien pensó que era su aliado para terminar la Legislatura. Digo mejor, lo que ya están diciendo. Es que, atención a la finta, los más de 500 millones de euros para inversiones en las provincias vascas lo había logrado el PNV en su negociación con el PP a cambio de dar su apoyo a los Presupuestos y a la gobernanza de Rajoy. Roto el acuerdo y si se produce algo que lo haga inevitable, no será el PNV el que también lo ha logrado, votando a Pedro Sánchez, es el PP en venganza por ese voto. ¿Muy sutil? Es la marca de la casa, los nacionalistas son sutiles a más no poder. Frente a la tosca política de la meseta, las provincias vascongadas dan estos políticos nacionalistas, gente bien formada y con un horizonte claro desde hace más de un siglo.

Es la primera derivada de lo que acaba de ocurrir. Por la parte de Barcelona empiezan a darse los primeros pasos. El acercamiento de los presos golpistas o políticos, según. "A las cárceles catalanas", la irritante fórmula nacionalista de llamar a las cárceles españolas en Cataluña porque no hay cárceles andaluzas, ni canarias ni catalanas. Que no es lo mismo. ¿Perdida la batalla del lenguaje? Mucho me lo temo. En un debate reciente contemplé atónito cómo un político secesionista habló con toda naturalidad del "gobierno español y el gobierno catalán". Ni el representante de Ciudadanos ni el del Partido Popular, ni el del Partido Socialista, allí presentes, dijeron que "gobierno español" vale para el catalán y para todos los demás autonómicos, porque todos son gobiernos españoles. Que se había equivocado porque al aludido es el "gobierno de España".

El máximo responsable del EBB ya ha dicho a todos que a ver cómo lo cuenta en Álava el senador del PP, que no llegan los más de 500 millones de euros a las provincias vascas. El Infierno son los otros, ya lo dijo Sartre. ¿Van a "vengarse" los del PP devolviendo los presupuestos al Gobierno en el Senado? Sería el ejemplo inicial y palmario de lo que va a ser esto en los próximos meses, hasta que se convoquen otras elecciones y los electores digamos lo que mejor tengamos para España.

Será hoy martes.