El método Petrosky

El 15 de junio de 1977 no pude votar porque era menor de edad para la fecha. Tampoco pude hacerlo en el referéndum sobre la Constitución. A partir de ahí he ejercido mi derecho, como dicen los finos, todas y cada una de las veces, incluso cuando he estado fuera el día de la votación.

Recuerdo todas las campañas electorales y la mayoría de los cargos públicos electos. Al menos por ahora, no es descartable que a corto plazo el alzhéimer haga mella en mí. En estos 40 años jamás me ha llamado nadie ni he recibido visita alguna para una encuesta electoral. Han venido los de Tecnocasa, los Testigos de Jehová, los de Remar, los niños de Halloween, alguna rifa de fin de curso, algún vecino que otro, amigos y familiares con asiduidad. Pero nunca ha sonado ni el timbre ni el teléfono para preguntarme mis opiniones políticas. Así que como soy de naturaleza suspicaz y me mantengo virgen desde el punto de vista demoscópico, soy desconfiado con las encuestas. Respeto a los profesionales que se dedican a este asunto y a las empresas que con mayor o menor solvencia viven del negocio. Todo el mundo tiene derecho a trabajar en lo que pueda. Ahora bien, tengo la fea costumbre de mirar la ficha técnica de cada una para saber qué empresa la ha hecho, en qué periodo, cuántas encuestas y el sistema aleatorio empleado. Supongo que ahora las encuestas serán todas presenciales porque en muchas casas ya no hay teléfonos fijos y es complicado acceder a un directorio de móviles por población. Los últimos días se han publicado encuestas en 8TV, Viva Cádiz y una que dice Podemos han elaborado ellos mismos. Las dos primeras difieren en el partido ganador y cabe suponer que están hechas con una cierta honestidad. Lo de Podemos suena a broma. Dicen que han hecho 2.500 encuestas . Si se tiene en cuenta que Cádiz tiene 118 mil habitantes, que casi 15 mil son menores y 1.200 extranjeros sin derecho a voto, el trabajo de campo suena hercúleo. Es verdad que como Podemos tiene tantos asesores ha podido encomendar a cada uno que haga 100 encuestas y así establecer el resultado. Pedro Moreno Petrosky hacía unas encuestas llamando por teléfono al azar, luego las corroboraba dándose paseos en los autobuses urbanos y prestando atención a lo que allí se decía. Clavó todas y cada una de las predicciones que hizo. Tengo para mí que Podemos ha seguido el método Petrosky de demoscopia dado que no nos han informado de otro sistema de elaboración de la muestra. Así que igual hasta aciertan, que cosas más raras se han visto.