Siempre está la excusa de la responsabilidad que tiene la oposición, aquello de fiscalizar la labor del gobierno, de no poder votar a favor de cosas que realmente no cree o que piensan que no van a ser buenas para la ciudad. Siempre puede haber una excusa para todo. El gobierno tampoco puede pretender que todo lo que se le ocurra puede sacarlo adelante si no tiene la mayoría absoluta. Sin embargo cuando se produce el rechazo por norma, sin medida alguna, puede tener el efecto contrario que uno piensa que puede tener. Al gobierno que trata de desgastar pasa a convertirlo en víctima, en la diana del no por el no. El peso que tiene el Partido Popular en el consejo de administración de Eléctrica de Cádiz ha sido decisivo para rechazar el bono social local. Esta vez no ha habido perro del hortelano con el PSOE, ya que ellos solos se han bastado desde el punta de vista político para tirarlo abajo. Otro golpe más.