El medallero

Al PP y al Gobierno se les podrá acusar, con razón de hacer electoralismo con las pensiones. Pero también Ciudadanos ha hecho electoralismo puro y duro, con un añadido respecto al PP: que se ha puesto medallas que no le correspondían, como dice Montoro y dice bien, porque cualquiera que haya seguido el debate de las pensiones que se vive desde hace meses y cualquiera que haya seguido el debate sobre pensiones celebrado hace dos semanas, escuchó a Rajoy cuando anunciaba incremento para las más bajas, así como disminución de su IRPF.

Cuando lo adelantó el presidente de Gobierno, Ciudadanos seguía erre que erre con que no apoyaría los Presupuestos si no dimitía la senadora Barreiro, lo que significa que a Rivera le importa bastante más apuntarse el tanto de pedir la cabeza de una senadora presuntamente corrupta, que aprobar un presupuesto que era indispensable para que los pensionistas vieran mejorada su precaria economía. Y hay que insistir en lo de presunta.

El líder de Ciudadanos se pone de los nervios cuando se le dicen esas cosas, pero es que su actitud permanente de ponerse medallas que no le corresponden o solo le corresponden a medias, o presentarse como el único político preparado para solucionar los males que no han sido capaces de solucionar los otros, es irritante no solo para los dos partidos que han gobernado este país, sino para quienes han conocido muy bien los muchos problemas que se han encontrado los dos partidos que han gobernado este país y como han tenido que lidiar toros que Ciudadanos ni siquiera saben que existen, o que existían.

En cualquier caso, que es lo que importa, los pensionistas verán incrementarse levemente sus ingresos. Lo merecen, porque han cotizado durante toda su vida, o forman parte del grupo que reciben pensión no contributiva, un avance social aprobado por gobiernos muy anteriores a la llegada de Rivera a la vida pública, que demostraron su sensibilidad inventando esa figura para aquellos que estaban en riesgo de exclusión social. No ha sido Rivera quien ha conseguido una mejoría de las pensiones, aunque lo crea y así lo venda: es un éxito de los propios pensionistas, que han salido a la calle de forma masiva las últimas semanas poniendo al gobierno contra la espada y la pared para que hiciera un esfuerzo mayor al que ya tenían previsto y subiera las pensiones mínimas. A cada cual lo suyo. Las medallas a quienes corresponde llevarlas.