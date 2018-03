Las mayorías en Cádiz

En los 20 años transcurridos entre 1995 y 2015 algunas cosas cambiaron en Cádiz. No me refiero a la gestión de Teófila Martínez en la Alcaldía, sino al escenario político. En las primeras elecciones democráticas de 1979 el partido más votado fue UCD, aunque el alcalde elegido fue Carlos Díaz, gracias al pacto de izquierda entre PSOE, PSA y PCE. Las elecciones de 1983, 1987 y 1991 fueron ganadas por el PSOE con mayoría absoluta. Sin embargo, cuando Díaz ya no fue candidato, emergió el PP con Teófila Martínez. Sus 20 años en la Alcaldía son inexplicables sin reconocer la complicidad de la izquierda y los votos de centro izquierda. Cuando Podemos sorprendió en 2015, con un resultado de 8 ediles (superior a lo esperado y sorpassando al PSOE), se acabó la mayoría absoluta de Teófila y se agravó la ruina socialista.

¿Qué había pasado? Carlos Díaz recibía un porcentaje de votos de centro. Cuando llegó Teófila esos votos pasaron a ella, que los mantuvo durante 20 años, a la vez que conservaba los que antaño fueron para AP. Pero, además, conforme avanzaban sus logros en la ciudad, un sector de la izquierda sociológica votó a Teófila Martínez, o bien se pasó a la abstención para permitir que gobernara. En algunas elecciones municipales la participación estuvo en el entorno del 60%, porque un sector de gaditanos no votaban a Teófila, pero tampoco querían impedir que ella siguiera en la Alcaldía. Así conformó una mayoría absoluta que tenía arraigo en la derecha y el centro, pero también en un sector de la izquierda. En contra de lo que algunos dicen, la política de ayudas sociales fue superior a la de ahora.

En 2015, Teófila Martínez perdió la mayoría absoluta porque le faltaron los votos del centro izquierda. Podemos consiguió una parte de ese electorado que se abstenía o incluso votaba al PP. ¿Hubo gaditanos que en 2011 votaron al PP y en 2015 a Podemos? Pues sí, parece raro, pero está demostrado. Además, el PSOE fue incapaz de arañar votos al PP, mientras Podemos le arrebataba gran parte del electorado de izquierda. A eso se añadió la presencia de Ciudadanos, cuyos dos ediles procedían de los jóvenes y de antiguos votantes del PP.

Es lo mismo que puede ocurrir en 2019. Si el PP y Ciudadanos pelean por los mismos votos, no van a conseguir la Alcaldía. Necesitan recuperar el apoyo del electorado de centro y de izquierda que Teófila obtuvo en sus mejores años. El resultado final también depende del hundimiento mayor o menor del PSOE. La clave para la Alcaldía de Cádiz es el voto de centro izquierda.