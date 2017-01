No son maneras

Siempre me ha molestado que se demonice a quienes se ponen en una cola para comprar entradas del Concurso del Falla bajo las tópicas y demagogas frases de "no tienen ni para comer y sí para cachondeos" o bien "seguro que no se ponen en una cola para pedir un trabajo". Como si los parados no tuviesen derecho a pasar un buen rato y estuviesen obligados a encerrarse en sus casas y no demostrar indicio alguno de divertimento. Es más, como si todos los aficionados fuesen personas sin recursos, lo que no es el caso. Ahora bien, me sigue sorprendiendo el interés que despierta el Concurso fuera de Cortadura. Y más este año, apenas sin sesiones estrella como en otras ocasiones y con algunas con solo cinco y hasta cuatro agrupaciones. Pero lo que es inadmisible es la acampada, la imagen de la ciudad, las molestias a los vecinos durante varios días. Es necesario articular otra manera de vender las entradas. Estas no son formas.