El lío municipal

La incertidumbre de la política nacional se refleja en Cádiz. Puede condicionar, negativamente, para 2018. En los momentos actuales, tras las elecciones del 21-D en Cataluña, los principales partidos españoles afrontan una crisis de identidad, cada uno con sus circunstancias. Pero, en conjunto, se traduce en unas dudas sobre el futuro que les llevan a no arriesgar, a no dar pasos en falso antes de tiempo. Falta casi un año y medio para las elecciones municipales de 2019. En contra de lo que se esperaba, es probable que PP, PSOE y Ciudadanos sigan sin dar a conocer sus alcaldables, al menos a corto plazo. Esta situación podría beneficiar a Podemos, que tiene al alcalde González, pero su gestión cae por su propio peso. Sin olvidar que se deben replantear muchas cosas entre las familias podemitas.

Se suponía que el PP estaba deshojando la margarita de Teófila, para decir sí o no en enero de 2018. Pero no parece que se vayan a precipitar con ninguna decisión, después de lo que ha ocurrido en Cataluña, donde una joven como Inés Arrimadas, sin experiencia en gobiernos, ha arrollado en votos al PP de Rajoy y Albiol. Tampoco se sabe hasta dónde puede llegar Ciudadanos, un partido al que algunos atribuyen el complejo de Peter Pan, y que todavía no se ha comprometido a entrar en gobiernos para gestionar de verdad. En Cádiz, aún no está claro el líder de Ciudadanos en 2019, cuando sus votos pueden ser determinantes para la Alcaldía. Juan Manuel Pérez Dorao es un buen portavoz, y ha cumplido, sin que eso signifique nada en la política actual.

En la izquierda, tampoco hay nada claro. A día de hoy, parece que Fran González tiene más papeletas para ser el candidato del PSOE. Sin embargo, nadie descartaría lo contrario. Tanto el PP, como Ciudadanos, como el PSOE, se podrían sacar algún profesional independiente de la chistera, en plan sorpresa de última hora. No obstante, parece raro, porque se estaría hablando de un kamikaze político. El Ayuntamiento de Cádiz como destino se ha desprestigiado bastante en los dos últimos años, y será difícil recuperar su imagen. Ya no es el motor y la referencia de la ciudad.

Para bien y para mal, el alcalde José María González es más conocido que cuando llegó. Siendo un desconocido, consiguió la Alcaldía. En Cádiz se oyen muchos rumores de encuestas. Por mi experiencia, les digo que en Cádiz las encuestas se han equivocado incluso en los tiempos de las mayorías más fuertes de Teófila. Aquí vive gente que lo mismo vota al PP que a Podemos, esto es así. En resumen, que están hechos un lío, y que muy pronto empieza el Carnaval.