La joya de la corona

C style="text-transform:uppercase">ON esta frase tonta, simplona y gastada se refiere la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, al Servicio Andaluz de Salud , como si ella misma la hubiese creado y no fuese fruto del trabajo de miles de dirigentes y profesionales que lucharon para forjar el sistema durante décadas. Lo repite como si lo hubiera inventado ella cuando, en realidad, durante su periodo de ¿gestión? ha sido cuando más se ha deteriorado, quizás no solo por su culpa sino también por los recortes impuestos desde el Gobierno de España. Por eso me pareció fantástico que en Granada los vecinos salieran a pedir mayores inversiones y rechazasen la fusión hospitalaria encabezados por un médico bautizado como Spiriman, al que se sumaron después con mayor o menor entusiasmo algunos partidos, sindicatos y asociaciones. Esa mecha prendida en Granada se extendió a otras provincias mientras en Cádiz los únicos que se manifestaban eran los trabajadores de las clínicas de Pascual que veían peligrar sus puestos de trabajo porque no se firmaban los conciertos económicos. Mientras en Granada decenas de miles salían a la calle a defender la sanidad pública universal y gratuita, en Cádiz salían a la calle para defender los conciertos de una empresa privada. El contraste está entre quienes defienden el interés general y quienes lo hacen con el particular, legítimo también, faltaría más. El caso es que se ha formado una plataforma, una más, en defensa de la sanidad pública en Cádiz que han bautizado con el desgastado nombre de Marea Blanca, donde participan sindicatos, consumidores y asociaciones, cuyo portavoz es el prestigioso médico Antonio Vergara. En poco tiempo los oportunistas de turno, encabezados por el PP, se sumarán a cuantos actos convoquen. Ha tenido que ocurrir lo de Granada para que en Cádiz la gente empiece a movilizarse, y eso que todos los datos sobre el Servicio de Cirugía del Hospital Puerta del Mar que ha ofrecido este periódico son espeluznantes. Por si fuera poco los tres hospitales públicos de la Bahía ya tienen una gerencia común, la misma que impide expresarse a la plataforma gaditana en el vestíbulo del hospital. Sin noticias del nuevo hospital de referencia, del CHARE de Vejer, del hospital de La Línea y de la finalización del mapa de centros de salud, mientras hay ya un acuerdo SAS-Pascual. Así que vamos de Los que no paran de rajar del Yuyu a Las minidesnatadas de Pascual del Cascana. La vida es un carnaval y las penas se van bailando.