Decimos: ante las decisiones de los jueces sólo cabe acatarlas... aunque no se nos debe olvidar que entre las posibilidades también se incluyen las de recurrirlas, debatirlas, criticarlas... En fin esas cosas que permite felizmente la democracia. Total, que el Ayuntamiento de Cádiz ha sido condenado a pagar 1.000 euros por haber colocado hace unos meses la bandera republicana frente a las Puertas de Tierra, en coincidencia con unas jornadas sobre la Memoria Histórica, esa que para algunos no es que no existiera, sino que fue durante décadas tan selectiva. Dice el juez que el Ayuntamiento sólo puede usar las enseñas oficiales, nacionales, municipales o autonómicas y otras corporaciones. Ya está tardando la justicia, entonces, en sancionar a los actuales munícipes por colocar en lugar tan visible las banderas de, por ejemplo, el orgullo gay y el Cádiz CF. Sólo lo digo por incordiar un poco.