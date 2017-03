Entre lo humano y lo divino

En Cádiz tenemos la estúpida creencia de carnavalizarlo todo. Quizá por eso en los últimos días hasta muchos de esos gaditanos que habitualmente despotrican de todo lo eclesiástico desde sus púlpitos en las redes sociales se atreven a tomar partido en la polémica del Perdón. Ya no se trata de la Iglesia, sino de ir contra cualquier norma, porque aquí lo ideal sería instalarnos en esa anhelada anarquía. Así que si el Consejo de Hermandades decide adelantar el horario del Perdón en 50 minutos hay que clamar contra la injusticia que está sufriendo la junta de gobierno, como si acaso dejar sin salir una procesión tan señera fuera una decisión que pudiera tomarse echando un pulso a una decisión por el bien común. Una cofradía no es una chirigota comandada por un autor que en septiembre decide si compone un repertorio o cambia de grupo. Esto no es folklore popular, aunque a veces se olvide.