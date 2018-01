Los que hacen las cosas y los políticos

Muy encomiable, sin ninguna duda, la actuación de los policías locales que en San Fernando salvaron la vida de un bebé al oír los gritos desesperados de su madre, y muy entendible el agradecimiento de esta última, así como su intención de dejarlo patente con la entrega de una distinción. Pero, sin querer parecer falto de entusiasmo, tengo ya más dudas sobre el hecho de montar una sesión fotográfica con los medios para resaltar la actuación de los agentes, ya bastante resaltable por sí misma. Y más me choca el afán de los responsables políticos por figurar en el acto, puesto que no tuvieron, que se sepa, ninguna participación en la acción salvadora de los guardias. Aunque no debería de extrañar, ya que estamos acostumbrados a que aparezcan para presentar intervenciones de droga o hallazgos arqueológicos, como si ellos mismo hubieran detenido a los malos o encontrado el sarcófago.