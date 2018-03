Cuando un político se pone campanudo y suelta grandes frases del estilo 'los malos no nos ganarán' suena tan vacío como cuando se dice 'todos somos alguien' o como cuando un presidente del Gobierno se pone un lazo en la solapa. Susana Díaz y Juan Ignacio Zoido, especialistas en grandes frases, soltaron unas cuantas tras reunirse ante la escandalosa situación que se vive en La Línea. Es cierto que esta vez las grandes frases iban acompañadas de dotación y medidas, que son más útiles que las grandes frases, pero todo llega demasiadas grandes frases después. Lo que se ha estado cocinando en el Estrecho en décadas, aún sabiendo que eliminar el contrabando es poner puertas al campo, no se va a solucionar ni en un mes ni en un año. Porque lo que ha derivado en una tierra sin ley, impune, corrupta, violenta, viene de una tierra sin oportunidades. Y ahí no hay ni buenos ni malos.