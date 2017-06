Ponga un vídeo en su vida fue el titular de primera página elegido para ilustrar una noticia sobre un gaditano que había logrado que el SAS le adelantara una operación de garganta gracias a un vídeo que, en Internet, se hizo viral hasta el punto de que fue visto por más de 150.000 personas en pocos días. Lo peor no fue el éxito del vídeo de este chaval de Medina Sidonia. Lo peor fue que la Junta de Andalucía optara por recular y por adelantarle la operación a golpe de vídeo. Al parecer, hasta que el SAS no vio el vídeo, no se conmovió lo suficiente como para ponerle fin al problema de garganta que sufría el chaval. Mientras tanto, atrás quedan otras decenas (¿cientos?, ¿miles?) de personas que, con dolencias graves pero sin conocimientos en Internet ni en edición de vídeo digital, tienen que esperar (¿o desesperar?) hasta que les llegue la vez. Así que, a partir de ahora, eso: ponga un vídeo en su vida.