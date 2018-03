28F: ¿fecha fija del Carnaval?

El 28 de febrero de 2017 fue Martes de Carnaval. Gran alegría. Batallas de coplas en el Paseo Marítimo, hoteles llenos, agrupaciones por las calles, gran puente y gran negocio. Entonces fueron muchos los que se preguntaron en voz alta por qué no hacer de esa coincidencia un hábito, por qué no colocar siempre la fiesta grande gaditana en torno al 28F. Ayer fue Día de Andalucía, festivo, pero el Paseo Marítimo no invitaba precisamente a oír coplas, ni a darse una vuelta. Marejada, olas que llegaban a la acera contraria, frío. Moraleja: no se puede hacer planes con el tiempo. El Carnaval de Cádiz debe celebrarse a la vez que el resto de carnavales del mundo, porque no tiene ni pies ni cabeza que Don Carnal llegue a Tenerife, Río y Venecia y no lo haga a Cádiz. Si lo que fastidia a los autores es el Concurso que se estudie de una vez una solución para la preselección.