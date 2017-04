Tan fácil provocar

Cada vez es más fácil provocar en este país. Alguien coloca una bandera no oficial pero respetable por lo que representa, y lo llaman provocador; alguien hace una campaña en defensa de la educación pública y lo tachan de buscar la división de la sociedad; alguien invita a un concejal de HB, no precisamente ejemplar, a hablar, y acusan a todo un partido de "querer destruir España"; otro representante público laico se niega a salir en una procesión religiosa y le atribuyen oscuras intenciones de acabar con la Semana Santa; y si eltraje de unos Reyes Magos de guardarropía no corresponde con lo tradicional, aquí viene el delito más grave: "Nunca te lo perdonaré, has acabado con la ilusión de mis hijos". Tanto ofendido y tanto levantisco que callan o comprenden cuando los miembros de otro partido van yendo uno tras otro a la cárcel por hacer lucrativos negocios con lo que nos iban recortando a todos.