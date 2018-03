Los enteraos

El día que el Selu pensó en sacar el tipo quizás se le ocurrió por un sector de la población gaditana cuando en realidad es un reflejo de toda la ciudad. Yo , que llevo 30 años en la plaza de San Juan de Dios, ya sabía que Teófila no iba a repetir. No sé cómo pudo nadie pensar otra cosa. Me deben una convidá. Yo, que llevo 30 años en la calle Cánovas del Castillo, ya sé que va a encabezar la lista Juancho Ortiz que aunque se le ve el cartón da unos recios y marciales gritos a la patria y sé que Vigo y Termal van a ir, que yo me entero de todo, en el Liba, en Los Italianos o en Veedor, que la Peña Los Dedócratas era cuando empezaba todo . Yo que hace 30 años jugaba en el Santo Cristo con el Cossi sé que ahora se va a correr a Los Toruños y que Los Runners al Sol es fruto de su propia experiencia aunque no va a encabezar la lista "qué se habrá creído este, que acaba de llegar" he escuchado por los balcones de la casa que fue de la familia Del Moral. En Cádiz somos así, especialistas en las banderillas a toro pasado, en lanzadas a moro muerto, en pronósticos hechos con datos confirmados . Yo, que llevo 30 años en la comparsa de Bienvenido, ya sé que Albita del Campo y Paco Piniella van a ir en la lista de Podemos y que Ana Camelo y Álvaro de la Fuente no van a ir. Yo, que llevo 30 años en USTEA, ya sé que Ganar Cádiz y Por Cádiz Sí Se Puede van a ir juntos en Marea Andaluza y que Laura Mingorance y las del Café Feminista terminan en puestos de salida. La pobre Eva Tubio va a tener que volver a la calle Zaragoza para desgracia de la cultura de la ciudad. Yo, que invertí hace 30 años en Arte y Naturaleza, sé que Paco Cano tendrá despacho en la calle Ancha, actual Rectorado . Yo , que llevo 30 años en Gaspar del Pino, sé que Fran González se va a buscar la vida en la Junta de Andalucía y que Mara Rodríguez encabezará la lista porque Ángel Núñez no va a querer, salvo que Luis Ben pacte con Barcia otra cosa con un café en La Clandestina. Yo, que llevo 30 años navegando en el Pasay, puedo asegurar que los Kennedy están preparados para continuar salvo que la agria disputa con el comité local del partido les lleve a mimetizarse con el paisaje, aunque puede llegar una orden desde Las Ramblas.

Que yo ya sé cómo va ser la Corporación que salga del 9 de junio de 2019. Por algo llevo 30 años leyendo el Diario en papel cada día, con esquelas pero sin anuncios por palabras. Aunque cerró La Cepa ahora tengo que vagar del Chicuco al Muelle Uno y de allí a lo de Pelayo en la calle Cobos. Uno se entera de todo. Menudo soy yo.