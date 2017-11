Más empleo en la Bahía

La Bahía de Cádiz es una de las principales zonas industriales de España. Sin embargo, tiene fama por su alto nivel de paro. Se podría suponer que se debe al declive del sector industrial. En general, no es así. Según noticias recientemente publicadas (como la del pedido del A 320neo), tiene posibilidades excelentes para los próximos años. El sector aeronáutico con Airbus y el sector naval con los astilleros de Navantia, además de la especialización de Dragados Offshore, suman un potencial muy importante. Se complementa con una industria auxiliar y con otras empresas más pequeñas que también aportan empleo, aunque en peores condiciones. En conjunto, Cádiz debería estar a la altura de otras provincias industriales de España.

Se suele decir que el empleo industrial es la locomotora económica de una comarca, o de una provincia. En Andalucía, sólo Sevilla se puede comparar con Cádiz en empleo industrial. Por el contrario, hay provincias como Málaga que han conseguido un nivel más alto de desarrollo basado en el turismo y la construcción. Esto desmiente la teoría de que el turismo sólo sirve para generar trabajo de camareros. La Costa del Sol fue pionera desde los tiempos de Manuel Fraga como ministro de Información y Turismo, y le encontraron un valor añadido con empresas locales que también apostaron por el ladrillo. Cada provincia tiene sus singularidades específicas, como ha ocurrido en Almería con el sector hortofrutícola.

En los años de bonanza económica, la mejora del poder adquisitivo y el aumento de empleo no se basó en la industria, sino en la construcción. En general, coincidió con años que no fueron buenos para los astilleros, ni con Felipe, ni con Aznar, ni con Zapatero. En la Bahía, el mayor inconveniente para el empleo es la insuficiencia de proyectos emprendedores, que generalmente se esperan de los demás. Así la creación de empresas, e incluso de autónomos, no ha estado a la altura necesaria y ha sido menor que en otras zonas de España.

Reforzar la industria de la Bahía y aumentar su competitividad resulta imprescindible. El aumento de empleo industrial beneficiaría el consumo y el gasto. Pero no basta con eso. Hace falta un mayor dinamismo en otras actividades, incluido el turismo, que no aportan valor añadido como en otras zonas de España. En Cádiz siempre se espera demasiado de los poderes públicos, del Gobierno, la Junta y los ayuntamientos. Es otro error. Contribuye a que una de las provincias con mejores posibilidades industriales siga a la cabeza del paro.