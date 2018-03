Qué poco duró la paz

Qué poco duró el concilio. Los responsables de la plataforma ciudadana de la Marea Blanca de Cádiz tuvieron el triste honor de aparecer durante unos minutos en el listado de colectivos bien vistos por la Consejería de Salud. Hay que ver lo que el empresario gaditano José Manuel Pascual es capaz de unir. Era un enemigo común a batir, y terminó por ser el nexo de unión, de una unión que ha durado tan sólo horas, para fortuna de la Marea Blanca. En el momento en el que los señores de Salud se han leído detenidamente la ristra de reivindicaciones, todas ellas dignas, serias y basadas en el sentido común, han optado por borrarlos de la pandi y quitarles el "like" con el que les premiaron en días pasados. No está mal eso de aumentar los horarios asistenciales efectivos mañana y tarde, o eso de que los médicos de familia puedan recetar una prueba diagnóstica. Creo que mejor no discutir cuando lo que prima es la razón y el bien común.