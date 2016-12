Te doy mi palabra

Los señores del PP llevan muuuuuchos meses dando su palabra de que el peaje en la autopista Cádiz-Sevilla no se prorroga y que, definitivamente, a partir del 1 de enero de 2019, dentro de dos años, los gaditanos podremos dejar de pagar ese "impuesto" que nos gravan cada vez que queremos pasar por esa carretera. Pero no por mucho repetir esta promesa política, se hace más creíble para la ciudadanía. De momento, lo cierto es que casi nadie se lo cree. Todos pensamos que habrá una letra pequeña, un cambio de gestión o una sorpresa de última hora que bien valga un donde dije digo digo Diego. Pero bueno, demos ese margen de confianza y así podremos comprobar pronto que los políticos no son tan embusteros como muchos dicen. La provincia se ha llevado muchos años con ese corsé económico que, para muchas empresas, ha supuesto un motivo más para la marcha. Pero bueno, dos años pasan volando.