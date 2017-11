Me han dicho que el amarillo

Una cosa son las lanzadas a moro muerto y otra hacerle frente a las hordas cadistas. Quitarle el nombre de Ramón de Carranza a un paseo que nadie conocía por su denominación oficial, carece de valor, por muchas ínfulas que se hayan dado al ponerle 4 de Diciembre en lugar de restituir el nombre popular, Canalejas. Es insignificante porque la gente seguirá llamando al lugar por el nombre que era conocido desde siempre. Ahora bien, hay una avenida José León de Carranza, un puente con el mismo nombre, un trofeo Ramón de Carranza ( el trofeo de los trofeos le llamaban cuando no jugaba el Cádiz, ahora reducido a otra cosa) y un estadio. No sé si el Equipo de Gobierno nos va a tener entretenidos el año y medio que les queda hasta las elecciones sacando cada vez un conejito, un gazapo, de la chistera. Cada mes el nombre de una calle. Quitaron la escultura alegórica de Santa Teresa y ahora un rótulo en Canalejas. Sin prisas, no vayamos a estresarnos. Una cosa es cumplir la ley de la Memoria Histórica y otra distintas son las leyes de la termodinámica o de la física cuántica. No hay que darse prisa, qui va piano va lontano . Un año de estos le metemos mano al puente, cualquier día nos ocupamos del Trofeo o de la avenida de Carranza Jr. Eso sí, para el Estadio le van a preguntar a los cadistas, cuerpo electoral no determinado para el que no existe censo ni normas claras. No se sabe si quienes van a votar son los socios de la entidad o quienes se declaren seguidores del equipo amarillo. Un referéndum de juguete como si lo hubiera organizado Puigdemont. A nadie le han preguntado lo de Canalejas, ni a los notarios ni a los bares ni a los vecinos. Eso se ha hecho a las bravas. Se ve que los cadistas tienen otro poder, quizás porque el alcalde y su enamorada son socios de fondo sur o quizás porque utilicen allí la imagen del Ché. El caso es que los cadistas van a gozar del privilegio de ser consultados sobre el cambio. Se desconoce la propuesta que va a hacer el Equipo de Gobierno al respecto: Estadio Mágico González, Estadio Teófila Martínez, Estadio Submarino Amarillo, Estadio Me han Dicho que el Amarillo, Estadio Nuevo Mirandilla, Estadio Wanda Mirandilla. La imaginación es muy fértil en esta tierra, ya se sabe. Si un pasodoble provocó que la Junta declarase BIC a un barquito (aunque luego lo haya dejado pudrirse en un varadero) , otro pasodoble (Los Hermanos Pepperoni) puede causar estragos. Las consultas populares las carga el diablo, ya se sabe.