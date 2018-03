La derecha gaditana

Cádiz es una ciudad de derechas. Si me apuran, de centro derecha. Es una ciudad de jubilados, de funcionarios y de empleados del comercio, sectores donde las fuerzas de centroderecha tienen su principal caladero de votos. Pasó a la historia la ciudad obrera de trabajadores de la construcción naval, la aeronáutica, el muelle o tabacalera. Esa época no volverá por lo que es preciso hacerse a la idea de cómo va a ser Cádiz en los próximos años. Si nuestros gobernantes atinan, podrán rejuvenecer y revitalizar la ciudad con políticas encaminadas a la vivienda y a los emprendedores en áreas de turismo, patrimonio, nuevas tecnologías y actividades que requieran poca cantidad de suelo. Si las políticas que se eligen son de tipo asistencial, seguirá la decadencia y se irán por los puentes para no volver los Pakitos de turno. Ni siquiera estoy seguro de que Cádiz fuera un emporio de la clase obrera salvo en breves momentos del siglo XX. De hecho Ramón de Carranza ganó las elecciones municipales de abril del 31 . En el 79 las municipales las ganó la UCD y en seis ocasiones consecutivas las ha ganado el PP, aunque la última sin mayoría absoluta. De hecho tengo para mí que las victorias del PSOE entre el 83 y el 91 tenían que ver con el auge de ese partido pero también con el hecho de que al frente de las candidaturas municipales socialistas iba una persona de derechas como Carlos Díaz, hijo de un militar adepto a la causa del franquismo. Es la realidad de la ciudad y por lo tanto no debe extrañar que los partidos del centro y la derecha tengan siempre buenos resultados. Digo más: creo que para las municipales del próximo año el bloque PP-Ciudadanos y el bloque Podemos-PSOE van a estar casi empatados.

En este sentido cobra especial relevancia a quién va a poner el PP al frente de su candidatura, una vez que Teófila Martínez ha dado un paso atrás, aunque ahora se ha puesto de moda decir "un paso al lado". El PP necesita rejuvenecer su candidatura y en especial quien encabece la lista. No sé si será Juancho Ortiz, como dice todo el mundo, o José Manuel Cossi, como aventuran algunos. En todo caso si el PP no pone alguien joven corre el serio peligro de que Ciudadanos le adelante en votos y le coma la tostá, dicho en lenguaje castizo. En todo caso al bueno de Juancho, si al final es ungido, le perseguirá ese estilo patriotero en el izado de la bandera o los elogios a "Don Ramón" con lo que el estigma de ser muy de derechas no se lo quitará nadie. A ver si al final no echan de menos a Teófila.